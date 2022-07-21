He he. Kemal söylüyor, Erdoğan yapıyor!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçlarındaki faizin kaldırıldığını açıklamasının ardından kendine pay çıkarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'na "bu işler söylemekle değil, karşılığını bulup-yapmakla hayata geçiyor" dedi.

İşte o yazı;

KYK kredileri ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu demiş.

Tayyip Erdoğan da yapmış.

Daha önce de, elektrik faturalarındaki TRT payı için Kemal demiş, Tayyip Erdoğan yapmış.

Hatta bayram ikramiyelerini de Kemal demiş, Tayyip yapmış.

Liste böyle böyle uzuyor..

Ama bu işler söylemekle değil, karşılığını bulup-yapmakla hayata geçiyor..

Ben de buradan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği türden bol kepçe ile dağıtım yapayım:

Her türlü yiyecekte KDV’yi kaldırın..

Hatta karşılığını bulmaya gerek olmadığına göre, “KDV’yi tümden kaldırın.”

Ağanın eli tutulur mu?

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