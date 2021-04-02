  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP’yle aynı oyu kullandı! İYİ Partili isim utanmadan AK Parti’ye saldırdı
Siyaset

HDP’yle aynı oyu kullandı! İYİ Partili isim utanmadan AK Parti’ye saldırdı

FETÖ’cü ve PKK’lıların devlet kademelerine sızmasının önünü kapatan Güvenlik Soruşturması, Meclis'te içtüzüğe aykırı bir şekilde oylandığı için tekrar edildi. HDP ile aynı oyu veren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, oylamanın ardından AK Parti'ye çirkin ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:19:00 -
HDP’yle aynı oyu kullandı! İYİ Partili isim utanmadan AK Parti’ye saldırdı

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin milletvekillerinin içtüzüğe aykırı bir şekilde yaptığı oylamayla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AK Parti'nin girişimleri üzerine yenilendi. Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu kapanırken, teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kamuya ilk kez girecek olan veya yeniden dönecek olanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren yasa teklifi, FETÖ'cü ve PKK'lıların devlet kademelerine sızmalarını engellemek için düzenlendi. Muhalefet, bu düzenlemeye ret oyu verdi.

Genel Kurulda terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile aynı oyu veren sözde ülkücü İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise yeniden oylama talebinin millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini savunarak çirkin ifadeler kullandı. AK Partilileri hedef alan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Ya dün burada olsaydınız da oy atsaydınız laf atmak yerine daha iyi değil miydi? Siz dün öyle bir gol yediniz ki, yani (eski Fenerbahçeli kaleci) Rüştü'yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Dün burada hiçbiriniz yoktunuz. Bugün buradasınız. Şeref verdiniz. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM'nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla söyleyeceğim: Oh… Oh!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

Aziz milletimiz her şeyin farkında kimlerin hizmet kimlerin fırıldak peşinde oldugu gün gibi ortada gerken şamar öncekiler gibi vurulacak gür bir şekilde...
  • Yanıtla

Resat

Bunlar milliyetçi ise. bende kenediyim.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'
Gündem

Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'

Canlı yayında Prof.Dr. Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay arasında 'Benim adıma üzelme' tartışması çıktı.
Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler
Dünya

Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söy..
Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi
Otomotiv

Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi

Hyundai, Forze Hydrogen Racing ile ortaklık yaparak farklı bir projeye daha imzasını attı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay