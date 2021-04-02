HDP’yle aynı oyu kullandı! İYİ Partili isim utanmadan AK Parti’ye saldırdı

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin milletvekillerinin içtüzüğe aykırı bir şekilde yaptığı oylamayla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AK Parti'nin girişimleri üzerine yenilendi. Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu kapanırken, teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kamuya ilk kez girecek olan veya yeniden dönecek olanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren yasa teklifi, FETÖ'cü ve PKK'lıların devlet kademelerine sızmalarını engellemek için düzenlendi. Muhalefet, bu düzenlemeye ret oyu verdi.

Genel Kurulda terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile aynı oyu veren sözde ülkücü İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise yeniden oylama talebinin millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini savunarak çirkin ifadeler kullandı. AK Partilileri hedef alan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Ya dün burada olsaydınız da oy atsaydınız laf atmak yerine daha iyi değil miydi? Siz dün öyle bir gol yediniz ki, yani (eski Fenerbahçeli kaleci) Rüştü'yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Dün burada hiçbiriniz yoktunuz. Bugün buradasınız. Şeref verdiniz. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM'nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla söyleyeceğim: Oh… Oh!"