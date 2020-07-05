HDP'yi saymayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: 3 parti ile görüşeceğiz

2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partideki siyasi rakibi Muharrem İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez siz aday mısınız?' sorusuna 'adayım' diyemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, VOA Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu ve Murat Karabulut'un sorularını yanıtladı.

Yazıcıoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez siz aday mısınız?" sorusuna net cevap veremedi. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partideki siyasi rakibi Muharrem İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için yine "adayım" diyemedi. İttifak partilerin görüşü alınmadan bir karar alınamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer bir seçim olacaksa bu seçim sürecinde biz Sayın Meral Akşener ile, Sayın Temel Karamollaoğlu ile de, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı (Gültekin Uysal) ile de elbette oturup konuşacağız. Her parti bağımsız cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. Veya “Hayır, ittifakı gerçekleştirelim ve bir tek cumhurbaşkanı adayı olsun o çerçevede seçime gidelim” denilebilir. Bugünden buna karar vermek çok zor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mısın sorusuna net yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu'nun ikinci kez aynı sorusuna yine net bir cevap veremedi.