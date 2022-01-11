HDP’yi kapatmak için daha ne bekliyorsunuz

Resul Ekrem Şahan Ankara

Adıyaman’da 2017 yılında Akçalı köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda öldürülen 4 teröristten Volkan Bora’nın cep telefonundan kurtarılan fotoğraflar, büyük bir skandalı da ortaya çıkardı.

Fotoğraflarda öldürülen terörist Bora’nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor. Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel’in tıp, terörist Bora’nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, samimi fotoğrafların da Kuzey Irak’taki kamplarda çekildiği öğrenildi.

Fotoğraflar toplum nezdinde infiale sebep olurken, şehit ve gazi aileleri de hala PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmaması ve kravatlı teröristlerin devletten maaş almaya devam etmesine ateş püskürdü.

Gazi Meclisimiz işgal altında

Akit’e konuşan İç Anadolu Şehit aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Zeki Dilmen, “Şehitlerimizi ülkemizin bekası için verdik. HDP’li bir mlletvekilinin dağdaki teröristle aşkını gösteren o fotoğraflar yüreğimizi yaktı. O teröristin kaç şehidimize, gazimize kurşun sıktığı belli değil. Ama teröriste aşk dolu bakışlar atan diğer şahıs TBMM’de milletvekili. Vatandaşın vermiş olduğu vergiyle maaş alıyor. Haram olsun. Gazi meclisimiz resmen bu insanların işgali altında. Bazı siyasi partilerin de HDP ile dirsek temasında olmasını kınıyoruz. Eşini, evladını şehit vermiş insanların yüzüne nasıl bakacaklar. Seçim zamanı bunlar hangi yüzle halkın içerisinde gezecekler. Ne sıfatla oy isteyecekler? Benim sağ el parmaklarım yok. Bu parmaklarımı tarlada bahçede babamın bostanında kaybetmedim. Benim gibi binlerce gazi var” tepkisini gösterdi.

Daha hangi kanıt gerekiyor

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ise şunları söyledi: “HDP’nin PKK ile sıkı fıkı ilişkilerinden çok rahatsız olduğumuzu defalarca söyledik. Teröristlerle kucak kucağa olanlar Ankara’nın göbeğinde, TBMM’de bizim vergilerimizle maaş alıyor. İnanılır gibi değil. Bu partiyi kapatmak ve bu alçakları meclisten atmak için daha hangi kanıt gerekiyor? Bu duruma sessiz kalanlar daha hangi kanıtları istiyor? Allah rızası için biri söylesin şehitlerimiz ne için şehit oluyor? Vallahi billahi bu şehitlerimizin öbür dünyada iki elleri yakalarında olacak. Hepsinin hesabı sorulacak. İnsanlar canından geçiyor. Oradaki teröristlerin sevgilisi de TBMM’den maaş alıyor. Yeter artık.”