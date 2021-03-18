  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP'yi kapatma davasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı
Siyaset

HDP'yi kapatma davasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği kaydedildi. HDP ile PKK/KCK arasında bir fark bulunmadığının belirtildiği iddianamede, "HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:22:00 -
HDP'yi kapatma davasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamesine Habertürk ulaştı. 600 sayfayı aşkın iddianamede HDP'ye ve HDP yöneticilerine birçok suç isnat edilerek partinin kapatılması istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Fezleke süreci Meclis'te devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem Kobani İddianamesi hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olayları çerçevesinde hazırlanan fezlekeleri inceledi. Bu incelemesini neticelendirdi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle resen Anayasa Mahkemesi'ne iddianamesini düzenleyerek davasını açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detaylarına Habertürk ulaştı.

İddianamede dikkat çeken noktalar

* HDP binaları teröristlerin buluşma noktası oldu.

* HDP yöneticileri terör örgütünün amacına hizmet etti.

* Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında yer almadı.

* HDP terör örgütünün vesayeti altında ve onun talimatları doğrultusunda hareket etti. Seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdi.

* HDP yöneticileri ısrarla PKK terör örgütüne “terör örgütü” ve onun aktif olarak bölücü yıkıcı eylemlerine katılan elemanlarına da terörist diyemedi.

* HDP TSK’nın gayesi ve kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışarak terör örgütüne destek sağladı.

* Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için HDP’nin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur.

* Davanın ivedilikle görüşülerek. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen HDP kapatılmalıdır.

* Terör örgütünü, terörü lanetlemeyi bırakın tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya kuramayan davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven, onları kutsayan beyanatlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı düşünülemez.

687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi

İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk gibi isimlerin de bulunduğu 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi.

Hazine yardımı kesilsin

Yine iddianamede, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi de yer aldı. İddianamede, "HDP ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması, varsa banka hesabında blokesine ve Hazine yardımı ödenmiş ise aynı miktarın Hazine'ye iadesine karar verilsin" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Memoli

İddianamede hiç bir harf dahi yanlış değil hepside doğrudur. Derhal HDP kapatilmalidir.
  • Yanıtla

Rabia Zafer

Kesinlikle Çok Doğru Kararlar Mutlaka Uygulanmalıdır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünyanın ikinci büyük keşfi! Hedef açıklandı, Türkiye’ye müjde
Ekonomi

Dünyanın ikinci büyük keşfi! Hedef açıklandı, Türkiye’ye müjde

2020 yılında Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası keşfinin dünyanın ikinci büyük keşfi olduğu belirtilirken, Türkiye'nin denizlerinde 10 bin 70..
Dünyayı sarsan açıklama: Suudi Arabistan'ı vuracaklardı
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: Suudi Arabistan'ı vuracaklardı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Yemen'in Amran kentinden gönderilen patlayıcı yüklü İHA'nın etkisiz hale get..
Gelecek Partisi bu kez fena karıştı!
Siyaset

Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa etti. Altıok, "Muğla i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay