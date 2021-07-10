HDP'yi kapatma davasında yeni gelişme

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesi ve 70 klasörlük ekleri dün HDP'ye tebliğ edildi.

Konuya ilişkin HDP'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP'yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor."