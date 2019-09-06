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HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor

Diyarbakır’da 22 Ağustos’ta terör örgütüne götürülmek üzere oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar’ın ardından HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:12
HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor

Diyarbakır’da 22 Ağustos’ta terör örgütüne götürülmek üzere oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar’ın ardından HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Hacire Akar’ın yaptığı eylem sonrasında oğluna kavuşması çocukları dağa kaçırılan annelere de umut oldu. Çocuklarına kavuşmak isteyen anneler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılmaya başladı.


Hacire Akar’ın 22 Ağustos’ta başlattığı ve 24 Ağustos’ta oğluna kavuştuğu için sonlandırdığı eylem, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu. HDP aracılığıyla çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aileler teker teker eylem kararı aldı. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütlerine katıldığını ileri süren aileler, çocuklarının yine HDP aracılığıyla geri getirilmesini istiyor. Daha önce kimsenin tepki eylemi yapmaya cesaret edemediği HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparak bu algıyı kıran Hacire Akar’ın ardından çocuklarına kavuşmak isteyen aileler tepki eylemi başlattı. Hacire Akar’dan sonra çocuğuna kavuşmak isteyen Biçer ailesi fertleri tarafından 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eylem, her gün büyüyerek dördüncü gününde 10 aileye ulaştı. İkinci dalga olarak başlatılan HDP’ye tepki eyleminde Biçer ailesinden sonra Çetinkaya, Begdaş, Akkoyun, Yapalak, Kaya, Altıntaş, Özbey, Savur ve Balta aileleri de eyleme katılarak bu akımı çığ gibi büyüttü.



“Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz”


Eylemlere katılan aileler, çocuklarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini ve bu konuda çok kararlı olduklarını söylediler. Eyleme katılan Celil Begdaş, 4 ay önce 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın HDP kanalı ile terör örgütüne kaçırıldığını, oğlunun geri getirilmemesi durumunda HDP önünde ölüm orucuna başlayacağını söyledi.



“Kendimi de yakarım, HDP’yi de yakarım”


5 yıl önce oğlu Arafat Balta’nın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta, HDP önündeki tepki eylemine katılarak ailelere destek verdi. Oğlunun fotoğrafını elinden düşürmeyen Balta, Zazaca yaptığı açıklamada oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Balta, “Kendimi de yakarım, HDP’yi de yakarım. Oğlum buraya gelecek” diye konuştu.



“Batsın sizin Kürdistan davanız”


Geçtiğimiz gün amcası ile yengesinin yaptığı eyleme destek vermek üzere HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gelen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Aysel Bozkurt da HDP’lilere tokat gibi sözler sarf etmişti. Eylem yapan aileleri il başkanlığı önünden uzaklaştırmaya çalışan HDP’liler ile tartışan Aysel Bozkurt’un HDP’lilere söylediği sözler eyleme damgasını vurmuştu. Aysel Bozkurt, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya’yı geri alabilmek için HDP önünde oturma eylemi yapan amcası Şahap Çetinkaya ve yengesi Fevziye Çetinkaya’ya destek için katıldığı eylemde HDP’lilerin tepkilerine duyarsız kalamayarak, “Batsın sizin Kürdistan davanız. Oğullarınız özel okullarda, karılarınız plajlarda. Kürdistan diyenlerin çocukları en iyi okullarda okuyor. Ama fakirin çocuğu dağlarda ölüyor. Dağa gönderecek çocuğumuz yok. Artık yeter” diye verdiği tepki HDP’lilerde tokat etkisi oluşturmuştu.



STK temsilcileri eyleme destek verdi


Anneler tarafından başlatılan eyleme sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de destek verdi. Eyleme Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları açıklamalarla destek verdi. Sözen ve Gündüz, annelerin haklı eylemlerinde sonuna kadar destekçileri olacaklarını ve bütün herkesi bu haklı eyleme destek vermeye davet ettiklerini söylediler. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bazı sendikalar da anneleri telefonla arayarak, eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:12
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