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HDP'ye isyan gün geçtikçe artıyor

Oturma eylemine Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin’den gelen; polis ve asker olan oğulları PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 08:23
HDP'ye isyan gün geçtikçe artıyor

Evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 10’a yükseldi. Eyleme Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin’den gelen polis ve asker olan oğulları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı. Yeni dâhil olan ailelerden Meryem Savur ve Sabiha Balta gelecek iyi haberi bekliyor. 4 yıl önce 17 yaşında kaybolan şu anda 21 yaşındaki Fırat Savur’un annesi Meryem Savur şunları söyledi: Oğlum bir gün evden dışarı çıktı gelmedi, okula gidiyordu, babası yok vefat etti. Ben çocuğumu büyüttüm şimdi kayıp, ben araştırdım, biri dağa kaçırıldığını söyledi. Anneleri haberlerde gördüm, ben de geldim” dedi.

HİÇBİR HABER ALAMADIK

5 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta ise oğlu Arafat Balta’yı getirmezlerse kendini ve onları yakacağını aktardı. 5 yıl önce 20 yaşında iken kaçırılan Arafat Balta’nın şu anda 25 yaşında olduğunu belirten anne, oğlundan tam 5 yıldır haber alamadığını dile getirdi. Sabiha Balta, çocuğunu beklediğini belirterek “Ben rüşvetçilerden şikâyetçiyim, oğlum gelmezse kendimi ateşe veririm, vallahi onları da yakarım. Dağdakilerin hepsi rüşvetçi parayla adam öldürüyorlar, hem para veriyorlar hem de öldürtüyorlar. Kesinlikle oğlumu istiyorum, nereden getirirlerse getirsinler. Oğlumu getirmeseler ben her şeyi yaparım” diye konuştu.

EVLADIMIZI İSTİYORUZ

Mağdurlardan Songül Altıntaş ise oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, serbest bırakılması çağrısında bulundu. Altıntaş şunları söyledi: Çocuğumuz bir zarar vermiş olsa, bir çatışma olmuş olsa dersin bir suçu vardır onların nezdinde ama hiçbir şeyi yok. Kendimizi parçalıyoruz, çocuğumuzu bırakmıyorlar. Biz çocuğumuzu istiyoruz, bıraksınlar artık, yeter. Çocuğumuzun kimseye bir zararı olmamış, sadece vatani görevini yapmaya gitti. Tek bir oğlum var, onu da götürdüler.

GERGİNLİK YAŞANDI

Ailelerin oturma eylemi sürerken HDP’li bir yetkilinin müdahale etmesi üzerine kısa sureli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

ZİYA SÖZEN: CHP'LİLERİN SERGİLEDİĞİ TAVIR ÇOK AŞAĞILAYICI

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Sözen, eylem yapan gözü yaşlı anneleri ve çocukları için çırpınan babaların bu haklı davasında onları sonuna kadar arkalarında olduklarını söyledi. Sözen “CHP’li birtakım yöneticilerin ailelerinin bu haklı direnişine ‘kurgu’ diyerek açık bir şekilde PKK’ya HDP’ye destek verip, ailelerin bu haklı direnişine gölge düşürmeye çalışmakta. Bu söylemi kullananları kınıyoruz. CHP’lilerin tavrı çok aşağılayıcı” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:23
  1. Mardin
  2. Malatya
  3. Mersin
  4. Diyarbakır
  5. Gaziantep
  6. HDP
  7. GÜNCEL Haberleri

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