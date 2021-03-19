HDP’ye iddianame CHP’yi yasa boğdu

Terör örgütü PKK’nın Meclis’teki ayağı HDP hakkında kapatma davası açılması ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine üzülen CHP’liler, yaptıkları açıklamalarla gizli ittifak ortakları HDP’yi yalnız bırakmadı.

Kılıçdaroğlu üzüntülerini iletti

HDP’li Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak “geçmiş olsun” dileklerini ileten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya da tepki gösterdi. Partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nın açılışında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, HDP’nin PKK terör örgütü ile iltisakını görmezden gelerek, “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” yorumunda bulundu.

Böke, ağlamamak için kendisini zor tuttu

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay’ca onanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu. “Türkiye’yi bölüp parçalayanın da bugün AKP iktidarı olduğunun da altını çizmek istiyorum” diyen Böke, HDP’nin bebek katili PKK’nın talimatıyla hareket ettiğini görmezden gelerek şunları söyledi: “Yani çok üzgünüm. Ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor” dedi.

Kandil’in sesi HDP için üzüntüye boğuldular

CHP’de yaşanan skandallar karşısında üç maymunu oynayan CHP’liler, HDP’ye destek için adeta birbirleriyle yarıştılar. İşte o CHP’lilerden bazıları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, en açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır. “Milli iradeyi” ağızlarında sakız edenler, seçimle gelen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırarak milli iradeye darbe yapmıştır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile halkın iradesi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Anayasa’ya aykırı bu hukuksuz ve keyfi kararı 83 milyon vatandaşımızın vicdanına sevk ediyoruz.”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Demokrasi mücadelemiz bitmeyecek! Seçimle gelen, seçimle gider!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır. #GergerlioğluYalnızDeğildir.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Biz bu oyunu daha önce de gördük... #GergerlioğluYalnızDeğildir”

CHP’li Sezgin Tanrıkulu: “Bugün parlamentoda o tezkerenin okunması halkların iradesine yapılmış bir darbedir ve parlamento başkanı bu suça ortak olmuştur. #GergerlioğluYalnızDeğildir.”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan: “Milletin iradesiyle Milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun suçu düşünmek, suçu milletin hakkını savunmak oldu. Bir milletvekilinin mağdurun sesini mecliste duyurması ne zamandır suç?”