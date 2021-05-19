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Siyaset HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Millet ittifakı HDP'ye hangi bakanlığı verecek?
Siyaset

HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Millet ittifakı HDP'ye hangi bakanlığı verecek?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etmesi ile gündeme düşmüştü. TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'ye bakanlık verilmesi ile ilgili konuştu. Peki, HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Millet ittifakı HDP'ye hangi bakanlığı verecek? İşte Bakan Soylu'nun açıklaması...

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:19:00 -
HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Millet ittifakı HDP'ye hangi bakanlığı verecek?

CHP’li Dursun Çiçek'in HDP'ye bakanlı vaadine ilişkin açıklaması gündemde etkisini sürdürüyor. Millet İitifakı ortaklarından CHP'nin HDP'ye bakanlık sözü verdiği ile ilgili açıklamalarına CHP'li Gürsel Tekin'den de Millet İttifakı'nin HDP'ye bakanlık teklifine destek açıklaması geldi. TRT Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyu değerlendirdi.

Millet ittifakı HDP'ye hangi bakanlığı verecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bir eski Türkiye var bir eski dünya var. Soğuk savaş dönemi dünyası var. Biraz önce bahsettiklerim hala eski dünya alışkanlıklarıyla düşünüyor. Bizden giden bir siyasetçi vardı, şimdi bir siyasi partinin başında. Her bir şey çıktığında benim istifamı isteyen. O çok isterdi, CHP ile beraber olmayı. Bütün işi o. Kim pişiriyor bu işi? Yarın gelirseniz ben size belgesini gösteririm. Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var. İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Bir Cumhurbaşkan Yardımcılığı bir de Kültür Bakanlığı. Dillendirilen talep. Altlığını oluşturmuşlar. 'Aman iyi çalış, valiler ve bakanlıkları şekillendirmeliyiz' diyor Kandil ve Kandil'in buradaki uzantıları. Gelirsiniz gösteririm size. Dursun Çiçek'e kim ne söylettiriyor? Yarın kime ne söylettirecekler?

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