HDP’ye destek verdi Hacire Ana'yı görmedi

Oğuzhan Gültekin Ankara

PKK ile ilişkilerinden dolayı görevden alınarak yerlerine kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ederek Atatürk portresi hediye eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bebek katilleri tarafından dağa kaçırılan oğlunu almak için HDP Diyarbakır il binası önünde 4 gün boyunca oturma eylemi yapan ve HDP’li teröristlerin saldırısına uğrayan Hacire Ana’yı görmezden geldi.

Empati yoksunu!

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bütün Türkiye, sadece çocuğu için mücadele veren Hacire Ana’ya duyduğu saygıdan dolayı siyaseti alet etmeden onun analığına, cesaretine sahip çıktı ve acısına ortak oldu. Ama CHP’liler ve Ekrem İmamoğlu, o empatiyi kuramadıkları için sessiz kaldılar. Bu bir cesaretsizliktir. Sırf HDP ile yaptıkları ittifak yüzünden o kadına sırtlarını dönmek zorunda kaldılar. Bu vicdansızlıktır.”

Demokrasi demesinler!

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise şunları dile getirdi: “Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan birçok anne mağdur durumda. 2014 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan anneler vardı. Fakat insan haklarından, demokrasiden vuranlar o annelerin oturmasına izin vermediler. Çocuk haklarından, kadın haklarından dem vuran herkes sessizlik yemini etti. Anaların feryatlarını duymayanlar, bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor.”