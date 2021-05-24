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Siyaset HDP'ye büyük şok! Hazine'den yardım alamayacaklar
Siyaset

HDP'ye büyük şok! Hazine'den yardım alamayacaklar

AK Parti tarafından hazırlanan Seçim Yasa Taslağı'na göre, siyasi partilerin terörle ilişkileri mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardımı kesilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:39:00 -
HDP'ye büyük şok! Hazine'den yardım alamayacaklar

AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı’nda sona gelindi.

Partide kurulan komisyonda hazırlanan metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

AK Parti'nin Cumhur ittifakı ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlananlanan raporda yer alan kriterlerde siyasi partilere verilen hazine yardımı da ele alındı.

Terörle ilişki kriteri

Hazine yardımıyla ilgili yer alan kriterlerden biri terörle ilişki...

Siyasi Partiler Yasası’nda, terörle bağı olan ve suça dahil olan partilere Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine olanak yaratılacak.

Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.

Yüzde 7 şartı

Hazine yardımına ilişkin yer alan yapılan diğer bir çalışmada seçim barajı...

AK Parti'nin hazırladığı taslakta, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanabilmesi için, halen yüzde 3 olan oy oranı şartının yüzde 7’ye çekilmesi bekleniyor.

Partilerin hazineden aldığı para

Son olarak 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek.

Hazine'den AK Parti'ye 209 milyon 304 bin lira, CHP'ye 111 milyon 369 milyon lira ödenecek.

HDP'ye 57 milyon 550 bin lira

Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye...

Hazine'den HDP'ye 57 milyon 550 bin lira aktarılacak.

MHP'ye 54 milyon 588 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 48 milyon 979 bin lira devletin kasasından pay alacak.

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Yorumlar

1905

bu kanun geriye dönük hesaplansın sonuçta teröre bulaşmıştır her şey alenen ortadadır siyasetçileri içerde buda kanıt olarak zaten ortada hazine yardımı geriye dönük hesaplansın ve geri alınsın öyle ya geçmişi karanlık okan bir parti değilmi
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