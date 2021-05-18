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Siyaset HDP'ye bakanlık vaat eden Zillet İttifakı'na Mustafa Destici'den tokat gibi cevap
Siyaset

HDP'ye bakanlık vaat eden Zillet İttifakı'na Mustafa Destici'den tokat gibi cevap

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP ve İYİ Parti'ye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den tokat gibi bir cevap geldi. Destici, "HDP ile iş birliği uğruna yarın İmralı canisi, terörist başını da hapishaneden çıkartırlarsa buna da şaşırmayın. CHP'nin başını çektiği, İYİ Parti ile kurduğu Millet İttifakı; HDP ile iş birliğine devam ederse, bunlar gücü ele geçirirse bırakın Selahattin Demirtaş'ı, terörist başını içeriden çıkartıp Ankara'da baş köşeye oturturlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:06:00 -
HDP'ye bakanlık vaat eden Zillet İttifakı'na Mustafa Destici'den tokat gibi cevap

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri sürdürdüğü var olma mücadelesindeki en önemli eşiklerden ve verdiği en önemli sınavlardan biri olarak kabul edildiğini belirten Destici, bu savaşın her zaman, bir değer göstergesi olarak da bilindiğini aktardı.

Türk milletinin, bu mücadeleye destek verenleri daima kendinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Destici, Anadolu irfanının, "Türk milleti" tanımını, 100 yıldır bütün sosyolojik kriterlerin üzerinde, "Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, devleti kuranlardır" şeklinde özetlediğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, o destanın, bizim yokluklar içinde, el ele, omuz omuza vererek, geleceğimizi inşa ettiğimiz son büyük var olma savaşımızın başladığı gündür. O savaşın ardından, bizimle olanlar ebediyen dostumuz, bize düşmanlık ve ihanet edenler mağlup ve bedbaht olmuşlardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, gelecekte de böyle olacaktır. Türk gençliği, bu mücadeleyi, onun yaşandığı şartları, nasıl zafere ulaştığını ve sonuçlarını, millete ve onun geleceğine dair ideallerinin tam merkezine koymalıdır. Bu yüzden 19 Mayıs'ı, 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutluyoruz."

Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılında, bu savaşın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle andığını belirten Destici, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

 

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