HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini duyuran HDP'ye yakın sosyal medya hesapları harekete geçti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini duyuran HDP'ye yakın sosyal medya hesapları harekete geçti.
Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'ye yakın bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun miting tarihleri şu sözlerle duyuruldu:
"Yarın Bay Kemal ve yardımcıları Kürdistan bölgelerinde miting yapacak. Burada verilecek mesajlar çok önemli. Kürdistan halkı bu mesajları dikkatli dinleyecektir."