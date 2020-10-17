HDP/PKK’nın oyunlarına rağmen vazgeçmeyeceğiz

Hasan Eğrigöz Ankara

2 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetinin ilk gününden beri eylem yapan Ayşegül Biçer, “Terör örgütü PKK bilsin ki biz evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bizi eylemden vazgeçirmek için her yolu denediler. Yeri geldi kışkırttılar, yeri geldi tehdit ettiler, yeri geldi ise zorla kaçırdıkları çocuklarımızı kamera karşısına çıkararak, onlara kendi istekleriyle PKK’ya katıldıklarını söyleterek bizi yıpratmaya çalıştılar. İnsanları karşımıza koymaya çalıştılar. Ama yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bir yılı aşkın süredir evlat nöbetindeyim, zaman zaman tehdit ettiler. Kapıma çarpı işareti koyup bizi ailece hedef gösterdiler ama biz yılmadık. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan da buradan gitmeyiz. İstedikleri oyunu oynasınlar, onların oyunlarını yine bozar. Onlara artık kimse inanmıyor” ifadelerini kullandı.