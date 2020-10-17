  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP/PKK’nın oyunlarına rağmen vazgeçmeyeceğiz
Gündem

HDP/PKK’nın oyunlarına rağmen vazgeçmeyeceğiz

Aylardır HDP önünde tüm zorluklara ve HDP/PKK’nın tehdit, kışkırtmalarına rağmen evlat bekleyişini sürdüren Diyarbakır anneleri, eylemlerinde bir kez daha kararlılık vurgusu yaparak Akit’e konuştular.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:13:00 -
HDP/PKK’nın oyunlarına rağmen vazgeçmeyeceğiz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

2 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetinin ilk gününden beri eylem yapan Ayşegül Biçer, “Terör örgütü PKK bilsin ki biz evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bizi eylemden vazgeçirmek için her yolu denediler. Yeri geldi kışkırttılar, yeri geldi tehdit ettiler, yeri geldi ise zorla kaçırdıkları çocuklarımızı kamera karşısına çıkararak, onlara kendi istekleriyle PKK’ya katıldıklarını söyleterek bizi yıpratmaya çalıştılar. İnsanları karşımıza koymaya çalıştılar. Ama yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bir yılı aşkın süredir evlat nöbetindeyim, zaman zaman tehdit ettiler. Kapıma çarpı işareti koyup bizi ailece hedef gösterdiler ama biz yılmadık. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan da buradan gitmeyiz. İstedikleri oyunu oynasınlar, onların oyunlarını yine bozar. Onlara artık kimse inanmıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği
Dünya

Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu erteleyerek uluslararası kamuoyuna gövde gösterisi yapan Putin'in iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Az..
FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışının gerçekleşmesi üzerine akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili paylaşım..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay