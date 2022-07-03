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Siyaset HDP'nin skandal kongresinde 4 gözaltı! Terörist başı için slogan attılar
Siyaset

HDP'nin skandal kongresinde 4 gözaltı! Terörist başı için slogan attılar

HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 16:57:00 - 2022-07-03 17:06:02
HDP'nin skandal kongresinde 4 gözaltı! Terörist başı için slogan attılar

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı.

İstiklal Marşı okumadılar

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen HDP 5’inci Olağan Kongresi’nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı.

'Terörist başı Apo' lehine sloganlar atıldı

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu.

4 kişi gözaltına alındı

Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

oflu baba

KANDILDE,KI PKK,LI ITLERE NASIL DAVRANIYORSANIZ KAFALARINA SIKIYORSANIZ BU DORT S.SIZIN,DE KAFALARINA ACIL BIR SEKILDE SIKIN IFADEYE GEREK YOK MAL MEYDANDA.. 

Zeynel

Hdp kapatılması için her şeyi yapıyor 6 lı ganyandaki sp ne yapıyor huuu uyuyonuz mu
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