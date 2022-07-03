HDP'nin skandal kongresinde 4 gözaltı! Terörist başı için slogan attılar
HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı.
İstiklal Marşı okumadılar
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen HDP 5’inci Olağan Kongresi’nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı.
'Terörist başı Apo' lehine sloganlar atıldı
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu.
4 kişi gözaltına alındı
Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.