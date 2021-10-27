‘HDP’nin muhalefeti de hiç çekilmiyor’ Marmara Denizi kirliliğini bakın neye bağladı

İstanbul’un en çok kirlenen bölgelerinden biri olan Haliç’in temizlenmesine 1989 yılında dönemin Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından başlatılmıştı. Haliç’in kokusuz, temiz haline dönmesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tamamlandı. Günümüzde ise HDP Milletvekili Rıdvan Turan, ise muhalefet yapacağım derken alay konusu oldu.

Marmara Denizi’ni kirleten Haliç projesi olmuş

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1989'da başlatılan Haliç'i temizleme süreciyle Marmara Denizi'nin kirlendiğini söyledi.

Marmara Denizi'nde giderek artan kirliliğe rağmen bu kirliliği ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmadığını ileri süren Turan, "Müsilajın oluşumuna ilişkin çok fazla teori, iddia olsa da bunların hemen hepsinin merkezinde olan şey, bizim Marmara'yı kirletiyor olmamızdır." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nın önemli ölçüde hayata geçirilemediğini savunan Turan, "Marmara Denizi'nin zamanı kalmamıştır, bir an evvel Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Turan, kirliliğin önlenmesi için Marmara Denizi'nin hiçbir şekilde alıcı ortam olarak kullanılmaması, arıtılmamış Ergene derin deşarjının sonlandırılması ve denizin kendini restore edebilmesi için sahil kesimi ve hinterlantlarının koruma alanı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada ise 'HDP'nin muhalefeti de hiç çekilmiyor' yorumları yapıldı.