HDP’nin işten çıkardığı şehit yakınları kayyum ile yeniden görevlerine döndü

Diyarbakır’da HDP’li belediye tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan şehit yakınlarının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından yeniden görevlerine iade edilmesi, şehit ve gazi yakınlarını sevince boğdu. İşine dönen şehit yakını Nurettin Yıldız, İHA mikrofonlarına yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını söyledi.

Bir önceki dönem kayyum tarafından işe alınan şehit yakınları, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’li belediyenin kazanmasıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Gerekçesiz kararı öğrenen şehit aileleri yıkıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak büyükşehir belediye başkanlığına görevlendirildikten sonra ilk işlerinden biri, şehit ailelerinin işlerine geri dönmesi talimatını vermek oldu. Bu kararı öğrenen şehit yakını Nurettin Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada mutlu ve sevinçli olduklarını belirtti. Şehit yakını Nurettin Yıldız, şehitlerinin 15 Mayıs 2017 yılında Şırnak Gürmeç üs bölgesinde askerlik görevini ifa ederken PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada ağır yaralandığını ifade etti. Şehidin çatışmadan sonra ambulans helikopterle Ankara GATA askeri hastanesine sevk edildiğini aktaran Yıldız, “Daha sonra bize haber verilerek bizde oraya gittik. Şehidimiz 11 gün yaşam mücadelesi verirken yapılan tüm müdahalelere rağmen o da şehadet şerbetini içti” dedi.

“Hükümetimiz bu memleketin sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir”

Cumhurbaşkanının her zaman yanında olduklarını, onların da kendilerinin yanında olduğunu aktaran şehit yakını Nurettin Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her vatandaşına değer veriyorlar. Ancak şehit ailelerine verdikleri değer o bizi çok mutlu ediyor. Ben yaklaşık iki yıl önce şehidimden dolayı kayyum döneminde işe alındım. Görevimi layıkıyla, başarıyla yaptığıma inanıyorum ki öyledir de. Ben değil herkes öyle. Bir güne bir gün benden taraf işim aksamamıştır. Her zaman işime gitmişim, işime sadık olmuşumdur. Ama maalesef ki bu HDP yönetimi geldiğinden sonra biz şehit aileleri olarak dışlandık. Hiçbir sebep göstermeden, gerekçesiz bir şekilde bizi işten çıkarttı ve kapı önüne koydu. Biz de sağ olsun tek umudumuz olan Allah’a sığındık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya inandık. Sağ olsun, var olsun Allah razı olsun. İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu da bizim için çok çok değerlidir. Bunların kapısını çaldık. Allah razı olsun onlar da bize sahip çıktı. Benim işten çıktığım gün, bana haber verildiği gün iş fazla önemli değildir, önemi yoktur. Ancak psikolojik olarak o an diyebilirim ki yıkıldım. Yıkıldım kaldım, şok oldum. Çünkü bunu hiç bir zaman ben beklemiyordum. Yapabileceklerine inanmıyordum. İhtimal bile vermiyordum bir şehit ailesinin işten çıkarılmasına. Adamlar bunu yaptı ve çok şükür de yanlarına kalmadı. Devletimiz bize sahip çıktı. Devlet hem Diyarbakır’a hem şehit ailelerimize sahip çıktı. Bize değer verdi, geldikleri günde ikinci günü bana haber verilerek girişim yapıldığına dair bilgi geldi. O gündür bugündür işimize döndük. Mutluyuz, sevinçliyiz. Bizde devletimizle bu kadim şehrimize, peygamberler ve sahabeler şehrine inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Hükümetimiz bu memleketin sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

Şehit yakını Nurettin Yıldız’ın 12 yaşındaki kızı Felek Yıldız ise babasının işten çıkarılmasına çok üzüldüğünü söyledi. Yıldız, “Devlet benim babamı tekrar işe aldı. Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bunun için tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim” diye konuştu.