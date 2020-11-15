HDP’nin istemediği camiler açılıyor

Ancak, 31 Mart 2019 seçimlerinde yönetimi tekrar devralan HDP, ilk iş olarak 10 kilometre uzaktaki camilerde namaz kılmak zorunda kalan halk için yapılacak cami arsalarına park yapmak istedi. HDP'nin halkı camisiz ve ezansız bırakma planı, Diyarbakır Valiliğinin itirazıyla nöbetçi mahkeme tarafından durduruldu. Kararın ardından imarlarına başlanan ve inşaatlarında sona gelinen camiler, açılmak için gün saymaya başladı.



Cami düşmanları



Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, halkın cami ihtiyacına rağmen dönemin HDP'li belediyenin cami düşmanlığı yaparak imar çalışmasında camilere ayrılan yerleri parka çevirdiğini söyledi. Gökdemir, şunları kaydetti: “O dönem tüm kurumlar karara itiraz etmiş fakat HDP'den milletvekili olan zamanın müftüsü, hiç sesini çıkarmamıştı. Halk da ezansız, camisiz, mihrapsız, minbersiz yaşamaya devam etmişti. O süreçte ezan da okunmadığı için vatandaşlar namaz kılma noktasında da büyük sıkıntılar yaşadı. Halk, cuma namazı için 10 kilometre uzaktaki camilere gitmek zorunda kalıyordu. HDP, halkın ısrarla cami istemesine rağmen çağrılara bile cevap vermiyordu. Çok şükür halk camilerine kavuşuyor. Camilerin inşaatları halen sürüyor.”



Üzüntüden yatamıyorduk



Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Mehmet Sezai Saylık, Kayapınar’ın 400 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek “HDP istemese de devletimiz ve halk, camilere sahip çıktı. İlçenin nüfusuna göre cami ihtiyacı çok fazla. Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kent sakinlerinden 64 yaşındaki Mensur Erdoğan ise önceden namaz kılmak için kilometrelerce uzaktaki camilere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek "Çok şükür camilerimiz yapılıyor. İnşaatı sürse de bazı bölümlerini ibadete açtık. Evimize yakın, rahatça gelip namazımızı kılıyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. HDP’nin cami yapılmaması için aldığı karar hepimizi incitmişti. Üzüntüden yatamıyorduk. Çok şükür Müslümanız. Onların camiye destek vermeleri gerekirdi" dedi.