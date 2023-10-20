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Gündem HDP'nin İsrail'den bir farkı yok diyen Ödümlü: HDP ve PKK İslâm düşmanı
Gündem

HDP'nin İsrail'den bir farkı yok diyen Ödümlü: HDP ve PKK İslâm düşmanı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:34:00 -
HDP'nin İsrail'den bir farkı yok diyen Ödümlü: HDP ve PKK İslâm düşmanı

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 509 gündür kararlılıkla sürüyor.

 

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP önündeki eylemleri devam ediyor.

Evlat mücadelesi bin 509’uncu gününde


3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 509 gündür kararlılıkla sürüyor.
Siirt’te oğlunun 2014 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden baba Nurettin Ödümlü, çocuğundan 10 senedir herhangi bir haber alamadığını dile getirdi.

“İsrail’den bir farkınız yok”
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Oğlu gelene kadar HDP önünde nöbetine devam edeceğini söyleyen Ödümlü, “Siirt’in Şirvan ilçesinden Diyarbakır’a gelip evladım için nöbet tutuyorum. Oğlum Yusuf’tan 2014’ten bu yana haber alamıyorum. Köy korucu olduğum için evladımı benden aldılar. HDP ve PKK İslam düşmanıdır. 10 senedir oğlumun sesini duymamışım. Dayanacak hiçbir gücümüz kalmadı. HDP’ye artık yeter diyoruz. İsrail’den bir farkınız yok. Çocuklarımızı siz gizli ölüme gönderiyorsunuz. 8 bayramdır burada evladımın yolunu gözlüyorum. Oğlum, senin şu anki durumun dağa gönderenlerin hiçbirinin umurunda değil. Perişan olan sen ve biz olduk” dedi.

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