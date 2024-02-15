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Gündem HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti
Gündem

HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti

Yeniakit Publisher
2024-02-15 13:03:00 - 2024-02-15 13:12:13

Terör örgütü lehine yapılan izinsiz gösteride daha önce polisin kolunu ısıran HDP'nin eski milletvekili DEM Partili Saliha Aydeniz, bu kez Şanlıurfa'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde polisi tehdit edip parmak salladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Özgürlük Yürüyüşü' başlattı.

Valiliğin gösteri yasağına rağmen Şanlıurfa'da sokaklara dökülen DEM Patili yöneticilerin de aralarında bulunduğu PKK sempatizanları teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atıp pankartlar açtı.

Polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Atatürk Bulvarı'nda izinsiz yapılmak istenen gösteriye, polis ekipleri uyarıların ardından müdahale etti.

Her yıl terör örgütü lehine yapılan gösterilerin en önünde yer alan HDP'nin eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz, bu eylemde de kendini gösterdi.
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Kolunu ısırdığı polislere bu kez parmak salladı

2019'da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride kendisine müdahale eden polisin kolunu ısıran Aydeniz bu kez, polislere parmak salladı.

Polislerden hesap soracaklarını söyleyen Aydeniz, tehditler savurdu.

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