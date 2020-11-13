HDP’nin gizli terör ajandası

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 22 Ekim’de HDP İl Binasına yapılan baskında gizli bir bölmede ele geçirilen terör ajandasında, birçok saldırının faili PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları, yakınlarının irtibat numaraları ile örgüt sicili ve kişisel bilgileri çıktı. Bazı HDP yöneticilerinin "Seçilmiş delegelerimizin isimleri var" dediği ajandada yapılan incelemede, terörden arananlardan listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde ‘orta saha sorumlusu’ ‘Azat Farkin’ kod adlı Nevzat Gündüz ve yeşil kategoride bulunan 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan ‘Serhıldan’ kod adlı terörist Hakan Kızıl ile halen aranan gri kategoride yer alan ve 2015'te Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerinden ‘Hakkı Amed’ kod adlı Uğur Yakışır ve yakınlarının bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.



ÇUKUR SALDIRILARININ SORUMLULARI DA VAR



Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da PKK'lı teröristlerce çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularından ‘Munzur Batman’ kod adlı Bedrettin Toğrap, ‘Çiyager Harun’ kod adlı Cihat Türkan, ‘Farkin Demhat’ kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur Burakmak'ın adının da ajandada olduğu belirlendi.



Teröristlerin isimleri, kod adları, örgüt içerisindeki sicilleri, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemlerinin yer aldığı ajandada farklı tarihlerde gerçekleştirilen terör saldırılarının faillerinden olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden de şu isimler bulunuyor: "2015 yılında Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden 'Bahoz Cudi' kod adlı Mahsum Gürkan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarlı saldırının faili olarak aranan 'Numan Gabar' kod adlı Ferhat Karaduman."



Ajandanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partiliden Ceylan ve bir partili tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.