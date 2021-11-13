HDP’nin Diyanet ve din dersi düşmanlığı

Özen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Alevi toplumunun üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevi cemaati başkanlığı kurulmak istendiğini, Alevilerin Diyanet kurulduğundan bu yana “inkar ve asimilasyon kurumu”’ olarak gördüğünü iddia eden Zeynel Özen, şöyle devam etti: “Diyanet, Aleviler, diğer inançlar veya inançsızlar üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanılmaktan çıkarılmalıdır. Alevi meselesinde sorunun çözümü çok basittir. AİHM ve Türkiye’deki yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.”