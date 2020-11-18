HDP’nin başkanı PKK'lı terörist çıktı

Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Eylül ayında güvenlik güçlerince Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya ait sığınakta ele geçirilen örgütsel dokümanlar içerisinde teröristlere ait toplu fotoğraflar bulundu. 21 kişinin ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği bir fotoğraf incelemeye alınarak, kimlikleri tespit edildi.



HDP’de Naci, PKK'da Hacı



Fotoğrafta, elinde uzun namlulu silah bulunan kişilerden birinin HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler olduğu belirlendi. PKK'nın Avrupa yapılanması olan sözde Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi (KCDK-E) çatısı altında sosyal alan yapılanması içerisinde örgüte finansman ve eleman temin ettiği iddiasıyla haziran ayında tutuklanıp, daha sonra serbest kalan Kızıler'in 'Hacı' kod adıyla PKK'nın dağ kadrosunda da yer aldığı ve 2 yıl Kobani olarak bilinen Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK/YPG saflarında silahlı terör faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Bu bilginin ardından cuma günü sabah saatlerinde HDP Pazarcık İlçe Başkanlığı ile Naci Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kızıler'e sorgusunda 21 kişilik fotoğraf gösterildi. Kızıler, "Fotoğraftaki bana çok benziyor ama ben değilim" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Naci Kızıler, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.