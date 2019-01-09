HDP'nin adayları belli oldu!
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday göstereceği 41 ismi belirledi.09 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
Mardin'de DBP'den 2014 yılında seçilip daha sonra yerine kayyım atanan Ahmet Türk HDP'den belediye eş başkanlığına aday gösterildi. Diğer eş başkan adayı ise Figen Altındağ oldu. Van'da ise halen milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ve MYK üyesi Mustafa Avcı aday oldu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ olurken, Van Büyükşehir Belediye başkan adayları ise halen Van Milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ile MYK Üyesi Mustafa Avcı oldu. Cizre, Yüksekova, Sur, Silopi ve Lice’de adaylar açıklandı.
‘Kürt partileri ittifakı'
‘Kürt partiler ittifakı’nın önemine değinen Oluç, “Bu halkın talebiyle ulusal birliğe gidecek bu ittifak için HDP olarak elimizden gelen çabayı gösterdik. Sonucunda bu tarihi adım ortaya çıkmış oldu. Çalışmalar sürüyor. İttifak olan belediyeler ittifak güçleriyle birlikte yönetilecektir. Halkın katılımını sağlayan bir demokrasi anlayışıyla yönetilecektir” dedi.
Aday açıklamalarının yarın da devam edeceğini belirten Oluç daha sonra aralarında Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının olduğu 41 merkezdeki adayların isimlerini okudu.
Buna göre bazı illerin belediye eş başkan adayları şöyle:
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah
Van/Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç
Van/Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Denir
Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar
Van/Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler
Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk-Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran
Kars : Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
Muş: Sibel Genç – Sırrı Sakık
Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir
Batman: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir
Bitlis: Zekiye İlbasan – Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe
Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
Çukurca: Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat
Şemdinili: Felem Aker – Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan
Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız Acar- Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün
Malatya/Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,
Şırnak/Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu
Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim
Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre
Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman
Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul
Bingöl/Karlıova: Evin Özen – Özkan Bingöl
Erzincan/Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan
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