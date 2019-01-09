HDP'nin adayları belli oldu!

Mardin'de DBP'den 2014 yılında seçilip daha sonra yerine kayyım atanan Ahmet Türk HDP'den belediye eş başkanlığına aday gösterildi. Diğer eş başkan adayı ise Figen Altındağ oldu. Van'da ise halen milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ve MYK üyesi Mustafa Avcı aday oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ olurken, Van Büyükşehir Belediye başkan adayları ise halen Van Milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ile MYK Üyesi Mustafa Avcı oldu. Cizre, Yüksekova, Sur, Silopi ve Lice’de adaylar açıklandı.

‘Kürt partileri ittifakı'

‘Kürt partiler ittifakı’nın önemine değinen Oluç, “Bu halkın talebiyle ulusal birliğe gidecek bu ittifak için HDP olarak elimizden gelen çabayı gösterdik. Sonucunda bu tarihi adım ortaya çıkmış oldu. Çalışmalar sürüyor. İttifak olan belediyeler ittifak güçleriyle birlikte yönetilecektir. Halkın katılımını sağlayan bir demokrasi anlayışıyla yönetilecektir” dedi.

Aday açıklamalarının yarın da devam edeceğini belirten Oluç daha sonra aralarında Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının olduğu 41 merkezdeki adayların isimlerini okudu.

Buna göre bazı illerin belediye eş başkan adayları şöyle:

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı

Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah

Van/Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç

Van/Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Denir

Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar

Van/Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler

Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk-Figen Altındağ

Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut

Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday

Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran

Kars : Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi

Muş: Sibel Genç – Sırrı Sakık

Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu

Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar

Varto: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir

Batman: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir

Bitlis: Zekiye İlbasan – Faruk İşler

Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe

Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı

Çukurca: Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat

Şemdinili: Felem Aker – Sami Beşer

Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan

Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız Acar- Cesim Çakçı

Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün

Malatya/Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,

Şırnak/Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu

Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim

Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre

Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

Bingöl/Karlıova: Evin Özen – Özkan Bingöl

Erzincan/Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan