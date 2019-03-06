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HDP’nin adayı, Meral Akşener’e övgüler düzdü! ‘Onlar da bize oy verecek’

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e övgü dolu sözler söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:07

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı, Meral Akşener’e methiyeler düzdü. "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi. Gün özgürlük için destek günüdür. İyi Partililer bize oy verecekler." ifadelerini kullanan HDP'li adayın sözleri Akşener'e destek verenler tarafından tepkiyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:07
  1. Iğdır
  2. İYİ Parti
  3. HDP

YORUM YAZ

  • misafirmisafir26 dk önce
    HDP' li Meral Ablayi övmüs!.. bunda bir anormallik yok! tersi olsaydi, felaket!..
  • Cevzi KELAYNAKOĞİLLARİCevzi KELAYNAKOĞİLLARİ49 dk önce
    He lo, vallah onlarda size oy verecehlardır ha. E haydi heyırlı olsın. Güla Güla gullanın ha. Hadi gene eyisiniz ha, mali kötirdiniz gine lo. Aslında yeni bir amblem yapsonız daha eyi olardı ha. Mesalo şögle: CHP’nin oklarini HDP'nin ağacina dallar yaparsınız. Oklarin ucina birer tano SP’nin hilollarindan takorsınız,onın içigisine de EYİ Portinin güngeşindentakorsınız. Oklarin yan taraflarindan da bı sefer SP’nin buğday başaklarini sarkıtırsıniz olar biter. Aha size yeni bir amblom. Portinin ismi de çok kolaydır. CHPHDPİPSP…C DP… CDP = Cumhur Düşmanı Parti
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Esas gürültü seçimden sonra çıkacak, Saadetçilerin İyi Pırtıcıların, CHP lilerin kazandığı belediyelerin meclislerinde bolca HDPli üyeler göreceksiniz.
  • tuncaytuncay1 sa önce
    istanbulda hdp lilerden akp ye her seçim en az %2-3 oy gidiyor ona ne demeli:)
  • HasanHasan1 sa önce
    iYi partinin ne kadar oyu varda hdpye verecek kendileri zaten ak parti veya mhp tek aday cikarsin onlari destekleyecegiz dedi igirda bunlarin kafasi iyice ucmus.

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