HDP’nin adayı, Meral Akşener’e övgüler düzdü! ‘Onlar da bize oy verecek’
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e övgü dolu sözler söyledi.06 Mart 2019 Çarşamba 15:07
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı, Meral Akşener’e methiyeler düzdü. "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi. Gün özgürlük için destek günüdür. İyi Partililer bize oy verecekler." ifadelerini kullanan HDP'li adayın sözleri Akşener'e destek verenler tarafından tepkiyle karşılandı.
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