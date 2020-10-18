HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliği

İSTANBUL (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 8. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliği Kadıköy'de yapıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partililer ve davetliler katıldı.

Buldan, "HDP kurulduğu günden bu yana emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. 15 Ekim demokratik siyasal yaşam açısından önemli bir gündür, büyük fırtınaları, darbeleri, barajları birer birer aşarak bugünlere gelen emeğimiz, alın terimiz, onur kaynağımız Halkların Demokratik Partisi kurulalı tam 8 yıl oldu. Evet daha dün gibi yeniyiz, heyecanlıyız bir o kadar da coşkuluyuz." diye konuştu.

Sancar ise "Biz bütün o hak, adalet, özgürlük eşitlik mücadelelerinin mirasçısıyız. 8 yaşında değiliz, 8 bin yaşındayız, belki daha da büyüktür yaşımız. İşte o yolda bedel ödeyen herkese selam olsun. Yol gösteren herkese, yürüyen herkese selam olsun." ifadelerini kullandı.