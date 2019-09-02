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HDP'lilerin ayağına giden İmamoğlu'ndan skandal sözler!

Kayyım atanan HDP'lilerin ayağına giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı, "Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum gerçekten üzülüyorum memleketim adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum." dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
HDP'lilerin ayağına giden İmamoğlu'ndan skandal sözler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bütün incelemeleri yapmış, bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur seçime girebilir dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların önünde görüştüm. Nerede görüştüm? Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye başkanı vardır. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum gerçekten üzülüyorum memleketim adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. İBB

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