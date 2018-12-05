HDP’liler meclis lokantasında yiyip içti! 3 günlük yemek, 2 günlük grev

PKK’nın siyasi kanadı HDP, bebek katili Abdullah Öcalan ve tutuklu vekilleri için açlık grevi başlattı.Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik vekil grubu öğlen yemeklerini tıka basa yedikten sonra kameralar karşısına geçti. 2 gün boyunca açlık grevi başlattıklarını duyuran HDP’li vekillerin, samimiyetten uzak bu tavrı ikiyüzlü zihniyetlerini gözler önüne serdi.

Türkiye’deki marjinal solun ve terör örgütü PKK’nın merkez üssü HDP, ilginç bir açlık grevi eylemine imza attı. Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu HDP’li vekil grubu öğlen yemeklerini çatlarcasına yedikten sonra kameralar karşısına geçti. 2 günlük yemeklerini midelerinde stoklayan HDP’li grubun, açlık grevi söylemleri Türk siyasi tarihine kara bir mizah örneği olarak geçti. Kendilerinin bile inanmadığı açlık grevine start verdiklerini duyuran HDP’li grubun ikiyüzlü tavrı şark kurnazlığı olarak yorumlandı. Öğle yemeği ile yarım öğünü de aradan çıkartan milletvekilleri terör örgütü elebaşına verdikleri desteği bir kez daha gösterdi. Tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven de 31 Ocak’ta tutuklanmış ve 8 Kasım’da ‘süresiz’ açlık grevine başlamıştı.