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HDP’liler Diyarbakır’da da sokağa çıkamayacak hale geldi! Şehit babasından Sezai'ye büyük tepki

Diyarbakır’da şehit ailelerinin HDP il binası önündeki bekleyişi sürerken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli esnaf ziyaretine çıktı. Bu sırada Temelli’yi gören bir şehit babası, terör sevici HDP’linin yanına gitmek istedi. Şehit babası, “Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:02
HDP’liler Diyarbakır’da da sokağa çıkamayacak hale geldi! Şehit babasından Sezai'ye büyük tepki

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Şehit babası, Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diye seslendi.

Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:02
  1. Diyarbakır
  2. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  3. Sur ilçesi
  4. Melik Ahmet Caddesi

YORUM YAZ

  • hsnhsn10 sa önce
    seçim zamanı gene bu hainlere oy veriyorlar. artık güvenmiyorum o bölge halkınıngeneline
  • Dadaş Dadaş 12 sa önce
    Yanarım yanarım kürt olmayan hangi milleten hangi dinden olduğu belli olmayan temel Kürt’lerin oylarıyla vekil olarak Diyarbakır gibi bir şehirde halkı dolaşıp hatır soruyor
  • selim ustaselim usta15 sa önce
    yazik.ne zaman bu saf iyi yürekli cömert kürt halkini batinin siyonistlerin oyuncagi olmaktan kurtaracagiz
  • HaticeHatice15 sa önce
    Yaziklar olsun o esnafa bu katillere el veriyorlar sehitlerin kemikleri sizliyor ayrica obur dunyada sehitler onlardan hesap soracak o el verenler iki yuzlu nankorler

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