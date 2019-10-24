HDP’liler Diyarbakır’da da sokağa çıkamayacak hale geldi! Şehit babasından Sezai'ye büyük tepki Diyarbakır’da şehit ailelerinin HDP il binası önündeki bekleyişi sürerken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli esnaf ziyaretine çıktı. Bu sırada Temelli’yi gören bir şehit babası, terör sevici HDP’linin yanına gitmek istedi. Şehit babası, “Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler” dedi.

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Şehit babası, Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diye seslendi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

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