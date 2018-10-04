HDP'li vekilin yargılandığı dava durduruldu!

Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkFiliz Kerestecioğlu katılmadı. Duruşmada Kerestecioğlu'nun avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Hakimi Gülperi Güneş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının okunduğunu tutanağa yazdırdı.

Kerestecioğlu'nun avukatlarından Gülşah Kaya, müvekkillerinin son seçimlerde Ankara milletvekili olarak seçildiğini ve yeniden dokunulmazlık kazandığını belirterek, "Bu dokunulmak kaldırılmadan yargılamaya devam edilmesi mümkün değildir. Anayasa'nın 83. maddesi doğrultusunda durma kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, Kerestecioğlu'nun 24 Haziran'da Ankara'dan milletvekili seçildiğini hatırlatarak, sanığın yargılandığı suçun niteliği dikkate alındığında, Anayasa'nın 83/2. maddesinde belirtilen hallerden olmadığını aktardı.

Suç tarihinde milletvekili olan ancak daha sonra dokunulmazlığı kaldırılan sanığın yargılamanın devamı esnasında yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrar yasama dokunulmazlığını elde ettiğini belirten mahkeme hakimi, sanık hakkındaki bu yargılamaya devam edilebilmesi için yeniden dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini aktardı.

Mahkeme, sanık Kerestecioğlu hakkında kovuşturma yapılması şartının ortadan kalktığı kanısına varılması nedeniyle açılan kamu davasının durmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Şubat 2016'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden oluşturulan bir organizasyonun, Kadıköy Altıyol Boğa Meydanı'nda toplanıp eylem yapılacağı yönünde çağrılar yaptığı, sanık Filiz Kerestecioğlu'nun da bu çağrıya icabet ettiği belirtilmişti.

İddianamede, Kerestecioğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçunu işlediği ifade edilerek, sanığın 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Kerestecioğlu'nun beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, davada sanık Kerestecioğlu'nun ifadesi alınmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle dosyayı usulden bozarak, yerel mahkemeye göndermişti.