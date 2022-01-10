HDP'li vekilin teröristle fotoğraflarına CHP'den cılız tepki

HDP Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıktı.

CHP'den ilk yorum

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" dedi.

Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine de "Siyasi partilerle terör örgütlerinin bağını hiçbir şekilde masum, meşru görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" diye konuştu.

Meclis başkanı Şentop: Dosya inceleniyor

Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar" dedi.