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Siyaset HDP'li vekilin fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Siyaset

HDP'li vekilin fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 09:59:00 - 2022-01-11 10:42:04
HDP'li vekilin fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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