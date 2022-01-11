HDP'li vekilin fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.