HDP’li vekilin babası dahil 14 kişiye terörden gözaltı

Eş zamanlı operasyonda; HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ ile H.G., H.A., H.A., M.H.Ş., M.Ö., M.U., Ş.K., Y.A., A.Ç., K.Y., M.S., T.G. ve F.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.



3 terörist Yunanistan sınırında yakalandı



Milli Savunma Bakanlığı ise dün Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bu kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi” denildi.