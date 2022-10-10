HDP'li vekilden büyük çakallık! Tarih böyle şov görmedi

Hakkari Valiliği, dün Yüksekova'da düzenlenmek istenen yürüyüş sonrası HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaralandığı öne sürülen, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlar tarafından 09.10.2022 günü saat 14:00 sıralarında Yüksekova İlçemiz Cengiz Topel Caddesi üzerinde Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla toplanan 27'nci Dönem HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, 27'nci Dönem HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soreş Diri ve beraberlerindeki 45 kişilik grup ile sloganlar atarak yürümeye başlamışlardır. Bunun üzerine şahıslara yasaklama kararı olduğu ve yapılan eylemin yasa dışı olduğu, terörü desteklemeye yönelik bir eylem olduğu yönünde uyarılar yapılmasına rağmen uyarıları dinlemeyerek eyleme devam etmek istemeleri üzerine orantılı bir şekilde güç kullanılarak yasa dışı eylem sonlandırılmış ve kalabalık grubun dağılması sağlanmıştır. Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır. Yasa dışı bir şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılan şahıslarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir."