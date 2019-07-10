HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti! 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen HDP'li Leyla Güven, 1 yıl sonra TBMM'de yemin etti.

24 Haziran Genel Seçimlerinde Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 yıl sonra Meclis’te yemin etti. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı. Güven, milletvekili yemini etti.

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