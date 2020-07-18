HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik bir kadına tecavüz etti. Çelik, tecavüz olayının ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Çelik'in dokunulmalığının kaldırılması ile ilgili girişimler de başlarken, çarşamba günü TBMM'de karar verilecek. Vekilliğinin düşmesi durumunda Çelik, "Nitelikli cinsel istismar" suçundan yargılanacak. Öte yandan mağdur kadının ifadesi de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, tecavüze uğrayan kadının dehşete düşüren ifadesini canlı yayında aktardı.

Tuma Çelik'ten ahlaksız sözler

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz ettiği kadını olayı saklaması konusunda uyardı. Kadın şikayetçi olacğaını söylediğinde ise ahlaksız sözlere başvurdu. Çelik, "Ben milletvekiliyim, benim dokulmazlığım var. Bana bir şey olmaz. En fazla siyaset hayatım biter, gider Avrupa'da yaşarım. Yöre halkı da erkektir, zamparalık yaptı der. Ama senin ve ailenin hayatı biter, insan içine çıkamazsınız" dedi.

Kadın vazgeçmeyince tehditler savurdular

Çelik, tüm söylemlerine rağmen tecavüz ettiği kadını yolundan çeviremedi. Çelik'i derneğe giderek şikayet eden D.K, partiden istifa ettirilmesi gerektiğini söyleyince, dernek tarafından silahla tehdit edildiğini aktardı. D.K ifadesini şöyle sürdürdü:

"Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam."

D.K, dernek başkanının sözlerine de boyun eğmeyerek şikayetini sürdürdü. D.K. derneği taşlayınca, dernek tarafından hakkında adli süreç başlatılıyor.

Dernek evrak imzalattı

Dernek, tecavüze uğrayan kadına, "iddialarından vazgeçersen, biz de davadan vazgeçeriz" ifadeleri ile bir teklifte bulunurken, köşeye sıkışan kadın derneğin verdiği evraka imza atıyor. Evrakta, "Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur" ifadeleri yer alıyor Kadın bu hamle ile şikayetten vazgeçiriliyor.

Psikolojisi bozuldu eşinden ayrıldı

Derneğin hamlesi sonrası D.K'nın psikolojisi bozuldu. Zor bir süreç geçiren mağdur kadın eşinden de ayrılmak zorunda kalıyor.

Mağdur kadın savcılığa mesajları gösterdi

Tuma Çelik'ten şikayetçi olan D.K., HDP'li vekilin cinsel saldırı içerikli mesajlarını savcılığa gösterdi. HTS kayıtlarında Çelik ile kadın arasında birçok telefon görüşmesi de kayıt altına alındı.