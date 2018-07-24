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HDP'li terörist çizmeyi aştı! Erdoğan'a hakaret yağdırdı!

Terör örgütü PKK'ya üyelikten 18 yıl 8 ay hapis cezası alan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça iftiralarda bulunarak hakaret yağdırdı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:56
HDP'li terörist çizmeyi aştı! Erdoğan'a hakaret yağdırdı!

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira ve hakaretlerde bulundu.

AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail zulmüne gösterdiği tepki üzerinden Erdoğan'a hakaret eden siyasi terörist Botan, Erdoğan'ı İsrail'le 'ikiz kardeş' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şerefsizce ifadelerde bulunan bölücü terörist, Erdoğan'ın videosunu yayımladığı Twitter paylaşımının altında, "Aynı insanlık suçu Sur ve Cizre’de işlendi! Şimdi de bu suçu Efrînde işliyorsunuz! İsrail’e ikiz kardeşsiniz. Dahası ruh ve zihniyet ikizisiniz! Kürtlere karşı insanlık suçu işleyen biri olarak Filistin’i savunmak en hafif tabirle ikiyüzlülüktür, samimiyetsizliktir." şeklinde alçakça ifadeler kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 18 YIL CEZA ALDI

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a "terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve "görevi yaptırmamak için direnmek", "ülke bütünlüğünü bozmak", "hakaret", "görevli memura direnme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:56
  1. Van
  2. hdp
  3. Lezgin Botan
  4. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL35 dk önce
    Hadi ordan lan köpek herif...katilsiniz,bebek katillerisiniz,kürtlerin katillerisiniz,tecavüzcü sapiklarsiniz..pisliksiniz pislik..!Ruh ve zihniyet ikizleri olanlar sizlersiniz..sizlerde bebekleri öldürenlerdensiniz ayni israilin terörist köpekleri gibi..hayirli yolculuk dilerim yildizlariniza..kommünist cennetinizde ATES hic sönmezmis..
  • AHMETAHMET46 dk önce
    18 yıl ceza verilde de ne oldu? Yattı çıktı mı? Af mı edildi?
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc46 dk önce
    Bu avanak Armut ile Elmayi birbirine karishtiriyor. Yahudilerden bu güne kadar kac asker ve sivil vatandashi Filistinliler tarafindan katledildi?Söyle , PKK lilar aynen yahudi devletinin yaptigini yapiyor demeliydi`ki ve icindeki terör duygusunu anlatmaliydi.
  • MİLLİMİLLİ50 dk önce
    bunları meclise sokan CHP VE ONA OYVEREN millete ve CHP NİN KUYRUĞUNA TAKILAN SPİP partililere yazıklar olsunCHP_HDP_İP_PKK
  • CERANIMCERANIM52 dk önce
    BU SEREFSIZLERIN DERDI YALAN VE HAKARET BAS OSURSUNLAR DANALAR BÖGÜRÜRHDP DE BUNLARDAN COOK VAR.
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