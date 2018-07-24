HDP'li terörist çizmeyi aştı! Erdoğan'a hakaret yağdırdı!

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira ve hakaretlerde bulundu.

AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail zulmüne gösterdiği tepki üzerinden Erdoğan'a hakaret eden siyasi terörist Botan, Erdoğan'ı İsrail'le 'ikiz kardeş' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şerefsizce ifadelerde bulunan bölücü terörist, Erdoğan'ın videosunu yayımladığı Twitter paylaşımının altında, "Aynı insanlık suçu Sur ve Cizre’de işlendi! Şimdi de bu suçu Efrînde işliyorsunuz! İsrail’e ikiz kardeşsiniz. Dahası ruh ve zihniyet ikizisiniz! Kürtlere karşı insanlık suçu işleyen biri olarak Filistin’i savunmak en hafif tabirle ikiyüzlülüktür, samimiyetsizliktir." şeklinde alçakça ifadeler kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 18 YIL CEZA ALDI

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a "terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve "görevi yaptırmamak için direnmek", "ülke bütünlüğünü bozmak", "hakaret", "görevli memura direnme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.