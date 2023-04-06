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Gündem HDP'li Sırrı Sakık'tan masaya üstü kapalı tehdit! 'Hainlik etmeyin'
Gündem

HDP'li Sırrı Sakık'tan masaya üstü kapalı tehdit! 'Hainlik etmeyin'

Yeniakit Publisher
2023-04-06 02:30:00 -

İktidara geldiklerinde demokratik cumhuriyeti inşa edecekleri masalını anlatan Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakılacağını söyledi.

HDP'li Sırrı Sakık, kapalı kapılar ardında konuşulanların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, ittifak ortaklarıyla birlikte iktidara geldiklerinde cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları serbest bırakma vaadinde bulundu.

Sakık'tan ittifak ortaklarına uyarı

Terör destekçisi HDP, Yedili Masa'daki ortaklarını üstü kapalı şekilde uyararak kendilerine 'hainlik' etmemeleri konusunda mesaj verdi.

İttifak ortaklarına ayar veren açıklamalar HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, Altılı Masa içerisinde bazı partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığını, vekilliği, bakanlıkları verdikleri destek sayesinde alacaklarını ancak buna rağmen söz konusu partilerin kendilerine parmak salladığını söyledi.

"Öcalan'ı ve PKK'lıları genel afla serbest bırakacağız"

Sakık, açıklamalarının devamında ise dertlerinin makam mevki olmadığını, 100 yıllık cumhuriyeti demokratikleştirmek olduğunu söyledi.

HDP'li Sakık, söz konusu planlarıyla cezaevindeki 'arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör destekçilerini ve PKK elebaşı Öcalan'ı ilan edecekleri genel afla serbest bırakma vaadinde de bulundu.
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Seçim galibiyeti hayallerine kapılan Sakık, terör iltisaklı yöneticilerin yerine atanan kayyımları da hedef aldı.

HDP'li Sakık, ittifak ortaklarıyla birlikte göreve geldiklerinde ilk iş olarak atanan kayyımları görevden alacaklarını ileri sürdü.

Konuşmasında terörü legalleştirme politikalarını açıklayan Sakık, Altılı Masa'ya birliktelik çağrısında da bulundu.

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