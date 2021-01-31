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Siyaset HDP'li Sırrı Sakık sırtını AİHM'e yasladı: 'Demirtaş için bütün diyalog yollarını zorlamalıyız'
Siyaset

HDP'li Sırrı Sakık sırtını AİHM'e yasladı: 'Demirtaş için bütün diyalog yollarını zorlamalıyız'

Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, çağrısı ile Kobani olaylarına sebep olan Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:57:00 - 2021-02-01 00:06:57
HDP'li Sırrı Sakık sırtını AİHM'e yasladı: 'Demirtaş için bütün diyalog yollarını zorlamalıyız'

Bülent Arınç'ın 'AİHM'in kararı uygulanmalı' çağrısını gündeme getiren HDP'li Sırrı Sakık, "Sonuna kadar diyalog kanallarını zorlamalıyız." dedi.

Sakık'ın iddiaları

Cumhur İttifakı'nın dağılmak üzere olduğunu öne süren Sırrı Sakık, AK Parti'de birçok ismin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini düşündüğünü iddia etti. Cemil Çiçek'in açıklamalarını da değerlendiren Sakık, şunları söyledi:

"Ülkenin kaderinde söz ve karar sahibi olanların bu sözlerin boş bir karar olmadığını düşünüyorum. AKP'de de Cemil Bey gibi düşünen birçok insan var. AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini, bu durumun doğru olmadığını söylüyorlar. AKP'de büyük bir damar çok dirençli bir şekilde direniyor. Bu politikalarla sonuç alınmayacağını göreceğiz." 

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