HDP’li Silopi Belediyesi işten çıkardığı şehit yakınları ile uzlaşmaya yanaşmadı

Şırnak’ın HDP’li Silopi İlçe Belediyesi 9 Ağustos’ta aralarında terör örgütü PKK tarafından yakınlarını kaybeden şehit ailelerinin bulunduğu işçilerin tekrar işe alınması hususunda uzlaşmaya yanaşmadı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Genel merkezinden gelen bir heyet, HDP’li Silopi belediyesi ile çıkarılan işçiler adına arabuluculuk yapmak için görüşme gerçekleştirdi. Çıkarılan işçiler adına Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Hak-İş Genel Merkez Hukuk Müşaviri Muhammed Eyvas ve Silopi Belediyesince oluşturulan ve aralarında avukatların da bulunduğu komisyon bir süre görüşme yaptı. Görüşme esnasında personelleri tekrar işe alma hususunda her hangi bir adım atmayacaklarını belirten komisyon üyeleri uzlaşmaya varmayarak buradan ayrıldı.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Silopi Belediyesinin keyfi muamele yaparak işçilerin işine son verdiğini, yapılan görüşme esnasında belediye tarafından gönderilen komisyon üyeleri ile anlaşma sağlanamadığını belirtti. Cihan, özellikle işten çıkarılan şehit ailelerinin yakınlarının olduğunu ve bu hususta genel merkez tarafından gereken hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

"Belediye önünde çadır kurup grev yapacağız"

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan açıklamasında şunları söyledi:

"Eğer önümüzdeki süreçte buna rağmen belediyenin bir adımı olmazsa, bu arkadaşların geri işe alınması noktasında bir çabaları olmasa, biz belediyenin önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar biz Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak bu arkadaşlarının yanındayız yanlarında olacağız".

Basın açıklamasına Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Hak-İş Genel Merkez Hukuk Müşaviri Muhammed Eyvas, Hak-İş Silopi Belediyesi İşyeri Temsilcileri Mesut Bilen, Namet Araka ve Faysal Efe katıldı.