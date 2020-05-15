  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
için kalan
Aktüel

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:58:50 -
HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı