HDP'li Sezai Temelli: İstanbul zaferimizi sindiremediler!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Bir an önce bu karar geri çekilmeli, arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli." dedi.

Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile partisinin İpekyolu ilçe binasına gitti.

"İSTANBUL ZAFERİMİZİ SİNDİREMEDİLER"

Burada bir konuşma yapan Temelli, şunları kaydetti:

"Dedik ki; 'Bu ülkeyi kayyum utancından hep beraber kurtaracağız'. İşte 31 Mart'ta yaptığımız budur. Bunu içine sindiremeyenler, birçok belediye başkanımızın mazbatasını vermeyerek irademizi gasbetmeye başladılar. İstanbul seçimlerinde elde ettiğimiz zaferi içine sindiremeyenler, Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu karar geri çekilmeli, arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli. Bunu bekliyoruz."