HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de
Öldürülen bir teröristle samimi pozları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı.
HDP Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
Fezleke TBMM'ye ulaştı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.