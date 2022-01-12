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Siyaset HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de
Siyaset

HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de

Öldürülen bir teröristle samimi pozları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:32:00 -
HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de

HDP Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Fezleke TBMM'ye ulaştı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.

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