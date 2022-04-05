HDP'li Semra Güzel Suriye'de YPG'ye sığındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

En son Şırnak'ta

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" koyduğu HDP'li vekil Güzel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

Danışmanı da firar etmişti

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

'Sözlü'sü olduğu ortaya çıkmıştı

Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.