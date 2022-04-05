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Siyaset HDP'li Semra Güzel Suriye'de YPG'ye sığındı!
Siyaset

HDP'li Semra Güzel Suriye'de YPG'ye sığındı!

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra topuklayan HDP'li Semra Güzel'in, yasadışı yollarla Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Dokunulmazlık dosyasının TBMM'de tartışıldığı sırada Güzel'in Şırnak'taki Ezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 12:03:00 -
HDP'li Semra Güzel Suriye'de YPG'ye sığındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

En son Şırnak'ta

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" koyduğu HDP'li vekil Güzel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

Danışmanı da firar etmişti

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

'Sözlü'sü olduğu ortaya çıkmıştı

Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.

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Yorumlar

Yıldırım

O kaçar iken biz ne yapıyoduk nerede olduğu değil neden kaçmasına fırsat verildi

099

kadının dağda teröristle boy boy resimleri ortaya çıktıktan sonra yok dokunulmazlık yok bilmem ne edudu gududu gibi 7- 8 yaşında ki çocuğun bile gulecegi mantığının almayacağı saçma sapan uygulamalar ile oyalanirsaniz ' ati alan üsküdar ı geçmiş olur.
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