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Gündem HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme: Tarih belli oldu!
Gündem

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme: Tarih belli oldu!

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu perşembe günü PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 13:27:00 -
HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme: Tarih belli oldu!

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Adalet-Anayasa Karma Komisyonu öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezlekeyi görüşecek.

Karma komisyon perşembe günü toplanıyor

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu da perşembe günü toplanacak.

30 civarında fotoğraf

Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kağıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.

1 dakikada milletvekili adayı

2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vadettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.

Teröristin defrerinden numarısı çıktı

Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, 'şurayı bombaladık, şurayı bastık' gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefon numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait.

İki terörist ile mektuplaşmış

Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir terörist ile de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki terörist ile yazışmaları uzun süre devam etmiş.

Yurt dışı çıkışları

Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.

89 kez görüşmüş

Örgüt belgelerinin yanısıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir terörist ile 89 kez telefon görüşmesi yapmış.

Karekod ile ilaç takibi

Kamuoyuna da yansıyan teröristlere ilaç sağlama olayının detayları de dosyada yer aldı. Bunu göre öldürülen teröristlerde ilaçlar bulundu. Bu ilaçların üzerindeki kare kodlardan nereden alındığının izi sürüldü. Önce ilacı satan eczaneye ulaşıldı. Buradan da reçeteyi yazan doktora.

Reçete Adıyaman'da bir aile hekimi tarafından yazılmıştı. Hekim, "Ben insanlara yardım olsun diye bazı ilaçları alıyorum. Bunlar o ilaçlardır" savunması yaptı. Bu olay ile ilgili 10 sağlık çalışanından biri ihraç edildi. Güzel olayının ortaya çıkmasından sonra sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir soruşturma da açılabileceği belirtiliyor.

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