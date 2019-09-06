HDP'li Saruhan Oluç: Çocuklarınızı bize sormayın!
HDP Grup Başkanvekili Oluç, dağa kaçırılan evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerle ilgili, "Sizin soracağınız yer biz değiliz, AK Parti ve MHP'ye sormanız gerekiyor" açıklamasında bulundu.06 Eylül 2019 Cuma 16:32
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için eylem yapan aile sayısının 11'e yükselmesiyle ilgili konuşan Oluç, çocukların akıbetinin AK Parti ve MHP'ye sorulması gerektiğini söyledi.
Eylem yapan aileler hakkında "Sizin soracağınız yer biz değiliz" diyen Oluç, "AK Parti ve MHP'ye neden adım atmıyorsunuz diye sormanız gerekiyor" şeklinde konuştu.
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