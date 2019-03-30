HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç sözler: O iki kenti de alacağız
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmadıkları İstanbul ve Ankara'yı kazanacaklarını söyledi.30 Mart 2019 Cumartesi 01:01
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Iğdır'daki mitingde her yerde kazanacaklarını söyledi.
Buldan'ın, aday göstermedikleri İstanbul ve Ankara'yı da alacaklarını, Türkiye'de kazanacaklarını söylemesi dikkat çekti.
Bu sözler, CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını açıkça ortaya koyması bakımından kayıtlara geçti.
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