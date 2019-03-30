HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç sözler: O iki kenti de alacağız Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmadıkları İstanbul ve Ankara'yı kazanacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Iğdır'daki mitingde her yerde kazanacaklarını söyledi. Buldan'ın, aday göstermedikleri İstanbul ve Ankara'yı da alacaklarını, Türkiye'de kazanacaklarını söylemesi dikkat çekti. Bu sözler, CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını açıkça ortaya koyması bakımından kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.