0553 313 94 23

HDP’li Pervin Buldan’dan CHP’ye veryansın: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz

Terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere muhalefetten destek gelmediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır." diyerek CHP ve diğer ittifak ortaklarını topa tuttu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:22
HDP’li Pervin Buldan’dan CHP’ye veryansın: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

İnkar ettikleri kirli ittifağı itiraf etti

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"Gerektiği zaman cevabı vereceğiz"

Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:22
  1. İstanbul
  2. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  3. terör örgütü PYD
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. TBMM
  6. CHP
  7. terör operasyonları
  8. görevden alınan HDP'li isimler
  9. 31 Mart yerel seçimleri

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    İki tarafta CHP yi eleştirdiğine göre CHP doğru yolda demektir.
  • ŞahinŞahin2 sa önce
    Yaptığın hainliklerle ilgili vu milletbir gün sanakazık çakacak haberin ola.suratsız karı
  • davincidavinci2 sa önce
    sen militanlarına Trump ın dünkü petrolün kontrolünü sağladık amerikaya petrolü ve askerlerimizi getiriyorum sözünü anlatsana akp yi chp yi değil .gurursuz kuklalar amerika için öldürttünüz onca insanı birbirine.amerika avrupa sizinle gurur duyuyor.
  • VatanseverVatansever2 sa önce
    İnanmayın bu itici kadina.
  • tuncaytuncay3 sa önce
    Allah Tuzaklarinizi Kendi başlariniza cevirsin ittifakınizi paramparça etsin amin
  • milletmillet3 sa önce
    Vallahi yalan İşte dostlar alış verişte görsün kabilinden ve iki taraf ta tabanlarının gazını almak için hırlaşıp duruyorlar .Emin olun yarın seçimlerde yine kafire uşaklık edip birleşecekler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Birbilerinden Bulsunlar ,Beter Olsunlar. 
  • Eyup Eyup 4 sa önce
    Allah bu chp yi dahada rezil etsin.Zaten olacağı kadar olmuş. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  3. Norveç'te terör örgütü PKK..
  4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
  5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
  6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
  7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
  8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
  9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
  10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
  11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
  12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
  13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
  14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
  15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
  16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
  17. Türk sularında yeni canlı türleri..
  18. Mustafa Destici’den önemli..
  19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
  20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
  21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
  22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
  23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
  24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
  25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
  26. Fatih Erbakan gündem oldu!
  27. Bebek anne karnında ağlar mı?
  28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
  29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
  30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor