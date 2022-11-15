HDP'li Pervin Buldan iyice cozuttu! İstanbul saldırısı için öyle bir şey dedi ki...

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında İstanbul'daki YPG/PKK işi saldırıyla ilgili konuştu. Buldan, ortaya çıkan tüm delillere rağmen saldırı için IŞİD iddiasını ortaya attı.

Buldan, 'kafası karışık' açıklamasında "Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır. Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamından, Suruç katliamından, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz" dedi.